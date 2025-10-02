- Дата публикации
Путин пригрозил ударить по украинским АЭС: что известно
Российский диктатор пригрозил ударить по украинским энергообъектам.
Президент России Владимир Путин фактически пригрозил ответным ударом по украинским атомным электростанциям (АЭС), обвинив Киев в якобы атаках на линии электроснабжения Запорожской АЭС.
Об этом он заявил на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба Валдай.
В своем заявлении он прямо предупредил Украину о потенциальном «зеркальном» ответе:
«В Киеве должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально», — сказал Путин.
Напомним, Путин выступил с рядом заявлений, в которых прокомментировал текущую геополитическую ситуацию, отметив необратимость формирования многополярного мира. Реагируя на попытки западных стран сохранить глобальную гегемонию, Путин использовал русскую пословицу: «Против лома нет приема, кроме другого лома».
Президент РФ Владимир Путин пожаловался на то, что России отказали во вступлении в НАТО и напомнил, что такой же отказ получил Советский Союз.
Также Путин заявил, что не начинал бы войну в Украине, если бы у США у власти был Дональд Трамп. В то же время хозяин Кремля цинично заметил, что закончить войну теперь мешает Европа.