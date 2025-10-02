ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
663
Время на прочтение
1 мин

Путин пригрозил ударить по украинским АЭС: что известно

Российский диктатор пригрозил ударить по украинским энергообъектам.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин фактически пригрозил ответным ударом по украинским атомным электростанциям (АЭС), обвинив Киев в якобы атаках на линии электроснабжения Запорожской АЭС.

Об этом он заявил на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба Валдай.

В своем заявлении он прямо предупредил Украину о потенциальном «зеркальном» ответе:

«В Киеве должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально», — сказал Путин.

Напомним, Путин выступил с рядом заявлений, в которых прокомментировал текущую геополитическую ситуацию, отметив необратимость формирования многополярного мира. Реагируя на попытки западных стран сохранить глобальную гегемонию, Путин использовал русскую пословицу: «Против лома нет приема, кроме другого лома».

Президент РФ Владимир Путин пожаловался на то, что России отказали во вступлении в НАТО и напомнил, что такой же отказ получил Советский Союз.

Также Путин заявил, что не начинал бы войну в Украине, если бы у США у власти был Дональд Трамп. В то же время хозяин Кремля цинично заметил, что закончить войну теперь мешает Европа.

Дата публикации
Количество просмотров
663
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie