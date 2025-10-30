Путин приказал армии РФ прекратить бои для допуска журналистов в Покровск, Мирноград и Купянск

Путин приказал армии временно прекратить боевые действия для допуска журналистов в Покровск, Мирноград и Купянск / © Associated Press

Российское Минобороны сообщило, что получило от главы Кремля Владимира Путина приказ разрешить беспрепятственный доступ иностранных и украинских журналистов в районы Покровска, Мирнограда и Купянска, где, по версии РФ, украинские войска находятся в блокаде.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что российское командование якобы готово на время приостановить боевые действия на 5–6 часов для создания коридоров безопасного въезда и выезда журналистов.

В ходе этого мероприятия будут гарантированы условия безопасности как для представителей СМИ, так и для российских военнослужащих.

«Министерство обороны РФ получило приказ верховного главнокомандующего обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, в том числе и украинских, при обращении в командование ВСУ для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске (Покровск), Димитрове (Мирноград) и Купянске», — говорится в сообщении министерства страны.

Напомним, по состоянию на 30 октября продолжаются попытки войск РФ прорваться в Покровск Донецкой области. Оккупанты используют тактику малых групп и стремятся закрепиться в восточной и северной части города.

