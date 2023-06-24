Путин приказал ликвидировать Пригожина, потому что боится "боев в Москве" — СМИ

Путин потребовал не допустить боев в Москве.
Российский диктатор Владимир Путин из-за вооруженного восстания ЧВК "Вагнер" приказал ликвидировать террориста Евгения Пригожина. Диктатор требует от российской армии не допустить уличные бои в Москве.
Об этом пишут "Важные истории" со ссылкой на источники.
Источник издания в Кремле утверждает, что диктатор Путин отдал приказ ликвидировать Пригожина во избежание боев в Москве.
Кремлевский источник утверждает в ВС РФ нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть Пригожину проход в Москву. Сейчас скелет группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений: чеченских формирований, росгвардии, МВД и ФСБ.
"Путину большая стрельба не нужна, поэтому задача номер один — точечно ликвидировать Пригожина и оторвать от него остов "Вагнера", пообещав амнистию за все это безобразие", — пишет издание.
Переворот ЧВК "Вагнер" в России: что известно
Вечером 13 июня террорист Евгений Пригожин заявил, что позиции боевиков "Вагнер" обстреляла российская авиация. Поэтому он начал угрожать министру обороны РФ Шойгу и руководителю генштаба РФ Герасимову.
Впоследствии боевики начали захватывать военные объекты в Ростове-на-Дону и Воронеже. Они заявляют об уничтожении военной техники оккупационной армии РФ. 24 июня стало известно, что колонна ЧВК "Вагнер" двигается в сторону Москвы.
По данным СМИ, диктатор Путин уже скрылся из столицы страны-агрессора.
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