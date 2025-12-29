Путин приказал "освободить" три области Украины: подробности заявления

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин провел очередное совещание с военным руководством, во время которого озвучил свои захватнические планы. Несмотря на заявления западных лидеров о якобы «стремлении к миру», Путин официально приказал оккупационным войскам продолжать «поэтапный захват» Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В ходе заседания российский диктатор заявил о намерениях не только содержать уже захваченные территории, но и продвигаться дальше. В частности, Путин грезит «полным освобождением Донбасса» и придумывает успехи на направлениях Северского, Славянского и Краматорского. Более того, диктатор утверждает, что российская группировка «Восток» якобы прорвала украинскую оборону и двигается в сторону Запорожья.

Реклама

«Заблокированная у реки Оскол группировка ВСУ постепенно тает», — заявил Путин.

Отдельное внимание российский диктатор уделил Купянске, требуя от своих подчиненных решительно противодействовать Вооруженным силам Украины.

«Выполнение задач по освобождению Донбасса, Херсонской и Запорожской областей продолжается поэтапно, ВСУ отступают», — заявил российский диктатор.

Не обошел вниманием Путин и российское приграничье. Диктатор поручил в 2026 году продолжить расширение так называемой «полосы безопасности» вдоль границы.

Реклама

Напомним, по результатам диалога с украинским коллегой, Трамп заявил существенное приближение к завершению войны, оценив финализацию договоренностей в 95%. Американский лидер подтвердил, что провел комплексные консультации с ключевыми союзниками в Европе и беседовал с Путиным.

Ранее в Кремле нагло заявляли, что Украина должна полностью вывести свои войска с территории всего Донбасса. Мол, только тогда Москва согласится на остановку боевых действий.