Путин приказал показывать кино о войне в Украине и о борьбе с неонацизмом

В РФ также должны создать музеи об участниках "спецоперации" и провести в школах уроки на соответствующую тему.

Президент России Владимир Путин поручил Минкульту страны показывать в кинотеатрах документальные фильмы о войне в Украине и о "борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии".

Об этом свидетельствует соответствующее поручение российского диктатора.

Согласно документу, Министерство культуры РФ должно организовать фестиваль патриотического документального кино. Соответствующие предложения должны быть подготовлены уже к 1 февраля 2023 года.

В поручении также указано, что российское Минобороны должно способствовать документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках "спецоперации", которые "проявили отвагу, мужество и героизм".

Кроме того, Минкульт и Минобразования России должны до 1 апреля 2023 года создать "общественные пространства, арт-объекты и школьные музеи" об участниках "спецоперации" и провести в школах уроки на соответствующую тему.

Напомним, что российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они выходят из Госдумы или Совета Федерации. Это информация от источников в проправительственных средствах массовой пропаганды. Такое негласное распоряжение поступило из администрации президента РФ в канун новогодних праздников.

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