Путин приказал привести ядерные силы России в повышенную боевую готовность: реакция Белого дома

В Вашингтоне назвали этот приказ шаблоном поведения российского президента из-за надуманных "угроз".

В воскресенье, 27 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин приказал привести силы сдерживания своей страны, включая ядерное оружие, в повышенную боевую готовность. В Белом доме уже отреагировали на решение Кремля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на российские информагентства.

"Высокие чиновники ведущих стран НАТО позволили себе агрессивно комментировать нашу страну, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба [ВС РФ] привести Силы сдерживания российской армии в боевую готовность", — сказал Путин во время видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Оружий сил России Валерием Герасимовым

Также читайте Шольц анонсировал новые карательные меры по отношению к Путину и людям из его окружения

Президент России также добавил, что санкции против России незаконны.

Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала такое решение Кремля, заметив, что этот приказ является шаблоном поведения Путина из-за надуманных Кремлем "угроз".

"Это модель поведения, которую мы видели от президента Путина в ходе этого конфликта, создающего угрозы, которых не существует, чтобы оправдать дальнейшую агрессию. Мировое сообщество и американский народ должны смотреть на это сквозь эту призму", — сказала она в эфире телеканала АВС .

Отвечая на вопрос о дальнейшей военной помощи Украине и антироссийских санкциях, Псаки ответила, что США готовы прислать больше гуманитарных, экономических и оборонных военных поставок.

"Хочу отметить, что санкции, о которых мы объявили вчера [об отключении ряда российских банков от SWIFT], ставят Россию в один ряд с Ираном, отрезая ее от банковской системы с мировым сообществом", – сказала Псаки.

Псаки добавила, что США остаются в тесном контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским и похвалили его за его лидерство в течение первых нескольких дней нынешней войны.

"Он мужественно выступает против вторжения президента Путина и российского руководства. Мы будем поддерживать с ним тесный контакт", – пообещала спикер Белого дома.

Напомним, 19 февраля, за пять дней до агрессии против Украины президент России Владимир Путин дал старт ядерным учениям с запуском баллистических и крылатых ракет.

Читайте также: