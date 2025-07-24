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Путин приказал строить больше ядерных подводных лодок ради "стабильности"
Российский президент заявил, что российский флот пополнят четыре подводные лодки, способные нести ядерное оружие.
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал приоритетом развития военно-морского флота государства-агрессора строительство стратегических подводных лодок. По его словам, российский подводный флот вносит вклад в «региональную и глобальную стабильность».
Об этом Путин заявил в четверг, 24 июля, на совещании по развитию подводных сил ВМФ в Северодвинске, передает The Moscow Times.
По его словам, «в ближайшие годы» в состав ВМФ России войдут четыре подводные лодки класса «Борей», оснащенные ядерными ракетами.
«Две из них на стадии строительства находятся. Это стратегические подводные лодки последнего поколения вооруженные баллистическими ракетами „Булава“, — уточнил российский президент.
По данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), в составе российского флота — 12 подводных лодок, способных нести ядерное оружие. Их вооружение включает в целом 192 ракеты и 992 боеголовки. Это около трети от совокупного арсенала стратегических ядерных сил России, который насчитывает 592 ракеты и 2832 боеголовки.
В составе флота США, по данным SIPRI, — 14 стратегических подводных лодок, которые вооружены 280 ракетами. Совокупное вооружение американских подводных лодок составляет 1511 ядерных боеголовок — 43% от общего арсенала США (3500 размещенных боеголовок).
Напомним, недавно американская атомная подводная лодка USS Newport News класса «Лос-Анджелес» впервые остановилась в Исландии. Это часть плана США по усилению обороны в Арктике и сдерживанию России.