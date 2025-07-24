Путин приказал строить больше ядерных подводных лодок ради "стабильности"

Российская подводная лодка / © Associated Press

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Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал приоритетом развития военно-морского флота государства-агрессора строительство стратегических подводных лодок. По его словам, российский подводный флот вносит вклад в «региональную и глобальную стабильность».

Об этом Путин заявил в четверг, 24 июля, на совещании по развитию подводных сил ВМФ в Северодвинске, передает The Moscow Times.

По его словам, «в ближайшие годы» в состав ВМФ России войдут четыре подводные лодки класса «Борей», оснащенные ядерными ракетами.

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«Две из них на стадии строительства находятся. Это стратегические подводные лодки последнего поколения вооруженные баллистическими ракетами „Булава“, — уточнил российский президент.

По данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), в составе российского флота — 12 подводных лодок, способных нести ядерное оружие. Их вооружение включает в целом 192 ракеты и 992 боеголовки. Это около трети от совокупного арсенала стратегических ядерных сил России, который насчитывает 592 ракеты и 2832 боеголовки.

В составе флота США, по данным SIPRI, — 14 стратегических подводных лодок, которые вооружены 280 ракетами. Совокупное вооружение американских подводных лодок составляет 1511 ядерных боеголовок — 43% от общего арсенала США (3500 размещенных боеголовок).

Напомним, недавно американская атомная подводная лодка USS Newport News класса «Лос-Анджелес» впервые остановилась в Исландии. Это часть плана США по усилению обороны в Арктике и сдерживанию России.

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