Путин приказал всем частным военным компаниям подписать присягу на верность России — что это значит

Глава Кремля Владимир Путин подписал приказ о приведении к присяге на верность РФ отдельных категорий лиц, в частности из так называемых "добровольческих формирований".

Об этом идет речь на официальном сайте Кремля, а также Reuters.

Путин подписал приказ о приведении к присяге на верность РФ отдельных категорий лиц, в том числе из добровольческих формирований 01

После вероятной смерти основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина Путин приказал всем частным военным компаниям, в том числе, и "вагнеровцам" подписать присягу на верность России. Именно об этом и идет речь в этом указе.

"Введение Путиным обязательной присяги для сотрудников "Вагнера" и других частных военных подрядчиков было четким шагом, направленным на более жесткий государственный контроль над такими группами", – отмечает Reuters.

Напомним, 23 августа в РФ разбился самолет, на борту которого, предположительно, находился главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин, Все, что известно об этом – читайте в материале.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео : "РАССВЕТ: Это месть! Тело Пригожина подбросили в самолет?!"

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