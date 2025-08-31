Путин прилетел в Китай на саммит ШОС — какую встречу устроил ему Си Цзиньпин (видео)

Владимир Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

Российский президент Владимир Путин сегодня, 31 августа, прибыл в китайский город Тяньцзинь, где стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Визит продлится четыре дня.

Об этом сообщает Reuters.

Китайский глава Си Цзиньпин встретил Путина красной дорожкой, музыкальным сопровождением и рукопожатием. Жена главы КНР Пэн Лиюань тоже лично поздравила диктатора России.

Во время появления Путина на площадке саммита для делегаций звучала известная российская песня «Калинка-Малинка».

Китайские государственные СМИ подчеркивают, что нынешние отношения между Москвой и Пекином находятся «на исторически высоком уровне».

Кто еще прибыл на саммит ШОС в Китай

Кроме Путина, на встрече ожидается около 20 мировых лидеров, в том числе премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, белорусский руководитель Александр Лукашенко.

Как отмечают обозреватели, саммит ШОС в Китае в 2025 году — самый масштабный с момента создания организации в 2001 году.

В последнее время структура значительно выросла. А именно здесь 10 постоянных членов, 16 стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

Тематика организации уже давно выходит за рамки безопасности и борьбы с терроризмом, охватывающей также экономическое и военное сотрудничество.

Аналитики отмечают, что Си Цзиньпин использует этот саммит, чтобы продемонстрировать альтернативный мировой порядок без доминирования США и параллельно оказать дипломатическую поддержку России, страдающей западными санкциями.

Что на самом деле нужно Путину от Си

Тем временем украинские эксперты объясняют настоящую цель визита в Китай.

Так, бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в эфире Radio NV сказал, что Путин едет «молить» Си о дальнейшей поддержке в войне против Украины , ведь именно от Китая, по мнению дипломата, зависит, насколько долго Россия сможет еще вести эту войну.

«Для Путина главное — не остаться один на один и не быть брошен на произвол судьбы», — подчеркнул Огрызко.

Эксперт также обратил внимание на то, что отсутствие Путина в Москве в течение четырех дней может быть опасно для него, ведь август традиционно становится для России месяцем кризисов и катастроф.

Впрочем, даже если во время визита ничего не случится, ситуация для РФ не изменится кардинально. Дальнейшая судьба Москвы, по словам Огрызко, будет определяться исключительно тем, насколько Пекин готов ее «поддерживать на плаву».

Дипломат убежден, что Москва и дальше будет зависеть от экономической и военной помощи Китая.

«Я думаю, что главная цель Путина — буквально вымолить у своего восточного сюзерена, чтобы тот его еще немного продержал», — резюмировал Огрызко.

Тем временем диктатор России действительно ищет поддержки Си Цзиньпина , ведь сам накануне визита в Китай заявил о «стратегическом партнерстве» с Пекином. Путин надеется заручиться еще большей поддержкой Си Цзиньпина на фоне войны против Украины и конфронтации с Западом.

Напомним, глава РФ Владимир Путин хочет уволить одного из высокопоставленных чиновников своей администрации, который якобы выражал несогласие с войной и настаивал на ограничении полномочий силовых структур.

Диктатор России подписал указ о ликвидации двух управлений администрации президента, о которых заботился Дмитрий Козак — давний соратник Путина, работавший с ним еще с 1990-х и возглавлявший его предвыборные штабы.