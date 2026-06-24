- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 659
- Время на прочтение
- 3 мин
Путин прислал в Минск Лаврова, чтобы "добить" Лукашенко: пойдет ли Беларусь на Украину — анализ ISW
Россия развернула новую информационную кампанию, чтобы представить возможные удары Украины по военным объектам в Беларуси как «эскалацию». Аналитики ISW объяснили, зачем Кремль давит на Минск и пытается втянуть его в войну.
Россия развернула очередную информационную кампанию когнитивной войны. Ее цель — представить потенциальные удары Украины по законным военным целям на территории Беларуси, обеспечивающим боевые операции РФ, как «эскалацию конфликта» против Минска и так называемого Союзного государства.
Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).
Путин прислал Лаврова в Беларусь, чтобы втянуть Лукашенко в войну
Поводом для очередных обвинений стал круглый стол с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и посла Беларуси в России Юрия Селиверстова, который состоялся 23 июня.
Глава российского МИД прокомментировал недавние требования президента Украины Владимира Зеленского к белорусской стороне демонтировать ретрансляционные станции связи у общей границы, а также предупреждения, что иначе эти объекты будут атакованы.
Лавров назвал призывы Украины и их поддержку со стороны Европы «попытками втянуть Беларусь в войну». В то же время он подчеркнул, что Москва готова применить «весь спектр мер» в соответствии с двусторонним договором о гарантиях безопасности, который предусматривает применение военной силы.
Несмотря на давление РФ, белорусский дипломат Селиверстов не поддержал риторику Лаврова. Его позиция перекликается с заявлением Александра Лукашенко от 15 июня о нежелании предоставлять белорусские войска для участия в войне в Украине.
Почему белорусские ретрансляторы являются законной целью
По данным аналитиков, развернутые Россией четыре ретрансляционных станции в Гомельской и Брестской областях являются легитимными военными объектами. Как отмечал Владимир Зеленский 21 июня, это оборудование позволяет оккупантам направлять дроны-камикадзе на большую дальность и наносить высокоточные удары по энергетике, логистике и гражданским объектам в Житомирской, Ровенской и Волынской областях.
Использование белорусского пространства для обхода ПВО фиксировалось еще в декабре 2025 года. Сейчас тактика РФ изменилась: из-за быстрого обновления украинцами статических объектов враг переключился на передвижной состав железной дороги, пытаясь создать дефицит локомотивов.
Учитывая, что Беларусь с 2022 года является де-факто союзником РФ, предоставляет свое воздушное пространство, базы и помогает обходить санкции, потенциальный ответ Украины по ее военной инфраструктуре является абсолютно законным оборонным шагом, а не эскалацией.
Почему РФ хочет втянуть Беларусь в войну
Эксперты ISW предполагают, что угроза использования механизмов так называемого Союзного государства нужна Кремлю не только для устрашения. Россия стремится использовать человеческие и учебные ресурсы Беларуси, чтобы компенсировать хронический дефицит собственных войск.
Российские власти в перспективе могут юридически приравнять обязанности белорусов к российским и заставить жителей Беларуси проходить службу в вооруженных силах РФ или совместных военных формированиях.
Вступит ли Беларусь в войну: последние новости
Напомним, Россия усиливает давление на белорусского диктатора Александра Лукашенко, пытаясь получить доступ к территории Беларуси для реализации новых военных планов по Украине.
По данным The Wall Street Journal, из-за замедления наступления на Донбассе Кремль с начала года стремится создать новые очаги напряжения. Главная цель Москвы — регулярные запуски БпЛА по Украине, расширение линии боевых действий в направлении западных регионов и отвлечение украинских резервов.
Кроме того, Кремль рассматривает Беларусь как площадку для гибридных операций против стран НАТО, чтобы проверить реакцию Североатлантического союза и ослабить международную поддержку Украины.
Главным инструментом влияния Москвы остается финансовая зависимость Минска. По информации источников, значительную часть переговоров ведет посол РФ Борис Грызлов, который шантажирует Лукашенко прекращением экономической поддержки.