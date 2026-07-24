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Экономика России почти прекратила рост, а по итогам первых пяти месяцев 2026 г. валовой внутренний продукт страны увеличился лишь на 0,2%.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Как отмечает издание, по словам диктатора Путина, в январе-мае экономика РФ прибавила только 0,2%. Это в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда рост составил 1% и почти в 20 раз медленнее, чем в 2023–2024 годах, когда экономика России ежегодно росла более чем на 4% благодаря масштабным военным расходам.

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«Самая важная задача сейчас — запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике», — заявил Путин во время совещания по экономическим вопросам.

Впрочем, на практике крупнейшие российские государственные компании и предприятия, принадлежащие богатейшим бизнесменам страны, продолжают сокращать инвестиционные программы.

По данным Росстата, в первом квартале 2026 г. инвестиции в основной капитал уменьшились на 14,3%. Это самый плохой показатель с 2009 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак пояснил, что основной вклад в это падение внесли крупнейшие компании, которые в целом сократили капитальные вложения на 307 млрд рублей.

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В частности, «Новатек» почти вдвое уменьшил финансирование проекта «Арктик СПГ-2» — с 87 млрд до 46 млрд рублей.

«Газпром» также сократил инвестиции — с 411 млрд до 376 млрд рублей. Кроме того, инвестиционную программу компании на 2026 урезали почти на треть.

Второй год подряд сокращает капитальные затраты и компания РЖД.

В то же время госкорпорация «Росатом» планирует почти вдвое уменьшить инвестиционную программу — с 1,66 трлн до более 900 млрд рублей.

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Также примерно на четверть сократила свой инвестиционный бюджет компания «Северсталь».

Несмотря на заявления Путина о якобы устойчивости российской экономики, представители крупного бизнеса признают, что ключевой проблемой остается высокая учетная ставка Центрального банка РФ.

Из-за дорогостоящих кредитов компаниям все сложнее запускать новые инвестиционные проекты, а внутренний спрос продолжает ослабевать.

Экономист Игорь Липсиц отметил, что Россия практически упустила возможность привлекать иностранный капитал.

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По его словам, даже китайские инвесторы не спешат вкладывать средства в российскую экономику, в то время как внутренние инвестиции сдерживают международные санкции, высокие страновые риски и отсутствие должной защиты частной собственности.

Дополнительным отрицательным фактором стало сокращение прибыли бизнеса. По итогам первых четырех месяцев 2026 г. они снизились на 10,3%, что существенно ограничивает возможности компаний финансировать новые проекты собственными ресурсами.

Ранее сообщалось, что запрет на экспорт дизельного топлива может стать лишь началом масштабных экономических проблем в России.

Мы ранее информировали, что украинские атаки на склады Wildberries в России наносят сокрушительные удары по военным потребностям, логистике армии и вредят враждебной экономике.

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