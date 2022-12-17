Путин признал, что победить украинцев будет гораздо сложнее, чем ему рассказывали

Путин еще в начале полномасштабного вторжения признал, что захватить Украину будет не так-то легко, как ему казалось.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинцы оказались крепче, чем ему рассказывали.
Об этом он сказал на встрече с экс-премьером Израиля, пишет NYT.
По информации издания, Путин признал, что украинцев не так легко победить, как ему рассказывали. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в марте.
"Вероятно, это будет гораздо сложнее, чем мы думали. Но война идет на их территории, а не на нашей. У нас большая страна и есть терпение", — заявил тогда диктатор.
Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что российские доверенные лица диктатора Владимира Путина предупреждали его о катастрофических последствиях для российской экономики в случае полномасштабного вторжения в Украину.
В то же время, директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в России растет обеспокоенность ценой войны против Украины, однако для властей президента Владимира Путина это пока не представляет угрозы.
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