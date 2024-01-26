Путин признал, что почти половина российской армии находится на войне в Украине

Всего в российском вторжении в Украину могли участвовать уже более миллиона российских военных.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что находящийся на войне в Украине контингент российской армии составляет 600 тысяч человек. Это почти половина штатной численности вооруженных сил России.

Об этом он говорил на встрече с российскими студентами-участниками российского вторжения, передает Радио Свобода.

Путин заявил, что механизм российской армии в зоне войны нуждается в постоянной "достройке".

"Зона боевых действий велика — почти 2 тысячи километров. Механизм огромен", — отметил президент государства-агрессорки.

Поскольку 1 декабря Владимир Путин издал указ, которым штатная численность военнослужащих в российской армии увеличена до 1 320 000 тысяч, то из его слов следует, что на территории Украины находится почти половина всех российских военных.

В издании отметили, что оценку численности российской армии в Украине, которую сделал Путин, сложно проверить с помощью независимых источников и настоящее количество оккупационных сил может отличаться от объявленной.

Если же объявленное количество близко к действительности, то в российском вторжении в Украину могли участвовать уже более миллиона российских военных, учитывая потери, понесенные вооруженными силами РФ в войне.

В издании напомнили, что в советском вторжении в Афганистан за 10 лет приняло участие 620 тысяч военнослужащих.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в РФ прошла "частичная мобилизация", в рамках которой в оккупационную армию призвали 300 тысяч человек.

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