Путин признал, что ситуация на временно оккупированных территориях Украины "сложная"

Российский диктатор Владимир Путин признал, что ситуация на временно захваченных украинских территориях является "складом".

Об этом "фюрер" пожаловался во время онлайн-встречи с членами российского правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский диктатор цинично "сопереживает" людям с оккупированных территорий Украины, заявляя о "трудных временах".

"Я понимаю, что ситуация в "новых субъектах" сложна, на отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей. Естественно, все эти факторы необходимо учитывать. Уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно шаг за шагом добиваться их. Добиваться их решения. Именно этого ждут люди, которые действительно переживают трудные времена", — сказал Путин.

Россия в ближайшие годы может распастись

Как свидетельствуют результаты опроса аналитического центра при НАТО Atlantic Council, Россия в ближайшие годы либо распадется, либо превратится в несостоятельное государство. Почти половина респондентов (46%) полагают, что к 2033 году Россия может распасться.

Между тем, российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что война не сильно повлияла на Российскую Федерацию. Мол, страна оказалась готова к вызовам, которые ей "предсказывали противники.

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