- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 226
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин признал последствия ударов ВСУ и объявил о новом решении по Крыму: детали
Президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за действий ВСУ Россия сталкивается с проблемами в сфере обеспечения нефтепродуктами.
Россия работает над созданием системы поставок топлива в временно оккупированный Крым, до которой «Украине будет очень сложно добраться».
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на брифинге.
По его словам, Россия работает над системой поставки топлива в оккупированный полуостров, которая должна быть менее уязвимой к атакам.
"Россия работает над системой снабжения Крыма топливом, до которой противнику будет очень сложно добраться", - сказал Путин.
В то же время, он заявил, что удары Вооруженных сил Украины создают для России определенные проблемы с обеспечением нефтепродуктами.
«Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация будет постепенно исправляться», — заявил президент РФ.
Путин также утверждает, что российская энергетическая система остается "очень мощной и надежной".
Ранее мы писали, что украинская армия начала масштабную кампанию по полной логистической изоляции временно оккупированного Крыма на суше, в море и воздухе. Благодаря успешным атакам отечественных ударных дронов остров столкнулся с массовыми отключениями электроэнергии, острым дефицитом горючего и стремительным сокращением туристического потока из России.