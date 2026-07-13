Путин признал последствия ударов ВСУ и объявил о новом решении по Крыму: детали

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия работает над созданием системы поставок топлива в временно оккупированный Крым, до которой «Украине будет очень сложно добраться».

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на брифинге.

По его словам, Россия работает над системой поставки топлива в оккупированный полуостров, которая должна быть менее уязвимой к атакам.

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"Россия работает над системой снабжения Крыма топливом, до которой противнику будет очень сложно добраться", - сказал Путин.

В то же время, он заявил, что удары Вооруженных сил Украины создают для России определенные проблемы с обеспечением нефтепродуктами.

«Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация будет постепенно исправляться», — заявил президент РФ.

Путин также утверждает, что российская энергетическая система остается "очень мощной и надежной".

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Ранее мы писали, что украинская армия начала масштабную кампанию по полной логистической изоляции временно оккупированного Крыма на суше, в море и воздухе. Благодаря успешным атакам отечественных ударных дронов остров столкнулся с массовыми отключениями электроэнергии, острым дефицитом горючего и стремительным сокращением туристического потока из России.

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