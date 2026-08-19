Путин признал проблемы в экономике России после украинских ударов

Владимир Путин признал ущерб от ударов по РФ / © ТСН

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Президент РФ Владимир Путин признал, что удары украинских беспилотников по российским промышленным и инфраструктурным объектам наносят ущерб экономике России, однако назвал последствия атак «некритическими».

Об этом он заявил в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам; его заявление цитирует The Moscow Times.

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«Конечно, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, безусловно, наносят, это очевидно», — заявил Путин.

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По его словам, атаки на промышленность и инфраструктуру уже сказываются на темпах экономического роста РФ.

«Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная», — признал российский президент.

Российская экономика замедляется

Согласно данным, приведенным в сообщении, ВВП России во втором квартале 2026 года вырос на 1,3% после сокращения на 0,2% в первом квартале. За первое полугодие прирост составил всего 0,6% — почти вдвое меньше, чем годом ранее.

Путин также фактически признал необходимость государственного финансирования восстановления поврежденной инфраструктуры. Он поручил правительству подготовить соответствующую программу.

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«Логистические и складские мощности, конечно, нуждаются в восстановлении, в частности при участии государства», — заявил глава Кремля.

Он добавил, что поврежденные объекты необходимо восстанавливать «на качественно новом технологическом уровне».

Что известно об украинских ударах по РФ

С начала 2026 года украинские беспилотники регулярно наносят удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. По приведенным оценкам, такие удары привели к остановке десятков крупных НПЗ, а объемы переработки нефти упали до самых низких показателей за многие годы.

Отдельным масштабным направлением стали удары по логистической инфраструктуре Wildberries. Повреждение складов нанесло значительный ущерб крупнейшему российскому маркетплейсу и вынудило восстанавливать часть его логистической сети. Украинские атаки также повлияли на работу портовой инфраструктуры на юге России.

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Поэтому, несмотря на демонстративно оптимистичную оценку Путина, российские власти вынуждены признавать конкретные экономические последствия атак: поврежденную инфраструктуру приходится восстанавливать за счет государства, а замедление экономического роста уже фиксируется официальными статистическими показателями. Это свидетельствует о ощутимом экономическом эффекте кампании дальних ударов.

Очевидно, в Кремле осознают реальную опасность украинских атак. Недаром Путин призвал правительство не только восстанавливать поврежденные объекты, но и усиливать защиту критически важной инфраструктуры.

Напомним, ранее главный экономист российского государственного банка «Внешэкономбанк» Андрей Клепач заявил, что украинские удары по портам, инфраструктурным объектам, химических предприятиях и нефтеперерабатывающих заводах наносят РФ всё более ощутимый ущерб.

После этого заявления о стагнации, военном кризисе и угрозе «победе» в войне против Украины экономического эксперта уволили с работы.

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