Путин признался, что сказал бы Зеленскому в случае окончания войны

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин признался, что мог бы сказать в случае завершения войны против Украины.

Соответствующее заявление российского лидера цитируют пропагандистские медиа, в частности агентство ТАСС.

Комментируя возможность будущего подписания мирных документов, Путин заявил, что при наличии политической воли стороны якобы могут найти лиц, уполномоченных подписать соответствующие договоренности.

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«Если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а Россия имеет такое желание, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание. Это очень важно, но это все-таки юридический вопрос», — заявил он.

В то же время хозяин Кремля предположил, что мог бы сказать украинской стороне в случае завершения боевых действий.

«Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, то как минимум можно и нужно было бы сказать: „Слава Богу, что все закончилось“», — цинично отметил Путин.

Заявление российского президента прозвучало на фоне настойчивых предложений украинского лидера Владимира Зеленского прекратить войну и сесть за стол переговоров, которые в Кремле, однако, нагло игнорируют.

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Напомним, в открытом письме президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину полное прекращение огня на всей линии фронта на время проведения мирных переговоров.

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