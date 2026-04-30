Рамзан Кадыров и Владимир Путин / © Associated Press

Встревоженный демографической катастрофой в Российской Федерации, президент России Владимир Путин призвал россиян брать пример с Чечни.

Об этом он заявил на встрече с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, передает The Moscow Times.

«Рождаемость очень хорошая в республике, это хорошо. Многие другие республики и субъекты Федерации должны брать пример с Чечни», — сказал Путин, не уточнив, какие именно методы или обычаи должны перенять у чеченцев россияне из других регионов государства-агрессора.

Однако он подчеркнул, что «если бы все имели такой уровень рождаемости», в РФ не существовало бы «демографических проблем и вызовов».

По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости (СКР), отражающий среднее количество детей на одну женщину детородного возраста, по итогам 2025 года снизился в России до минимума с 1990-х и составляет всего 1,374.

При этом в Чечне показатель был почти вдвое выше и стал рекордным среди российских регионов — 2,596.

Рождаемость в России продолжает падать 11-й год подряд, несмотря на нацпроект «Демография» стоимостью 4 трлн руб. По данным Росстата, количество рожденных детей в России в 2024 году упало до рекордного минимума с 1999 года. После этого ведомство перестало публиковать статистику рождаемости.

По расчетам демографа Алексея Ракши, в 2025 году в России родилось минимальное количество детей за последние 200 лет — 1,178 млн. В первом квартале 2026-го на свет появились 271 тысяч младенцев, что на 6% меньше, чем годом ранее.

Ранее Путин неоднократно призывал россиян поднять рождаемость, вернувшись к традициям многодетности Древней Руси и заводить по 8 детей.

Напомним, по информации Службы внешней разведки Украины, демографическая ситуация в России продолжает стремительно ухудшаться. Доля населения в возрасте до 35 лет сократилась с 55% в 1990 году до около 40% в 2025-м. После 2020 года темпы этого сокращения существенно возросли, что создает долгосрочные риски для экономики, рынка труда и социальной стабильности страны.

