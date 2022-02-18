Путин призывает на военные сборы россиян, находящихся в запасе

Какие причины этих военных сборов, в указе не уточняется. Предыдущий указ о военных сборах Путин подписывал в апреле 2021 года.
Сегодня, 18 февраля, президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Запасники будут направляться в Вооруженные Силы РФ, войска Нацгвардии, органы госохраны и ФСБ. Правительству и органам исполнительной власти субъектов России Путин поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом, прохождением и проведением военных сборов.
Какие причины этих военных сборов, в указе не уточняется. Предыдущий указ о военных сборах президент РФ подписывал в апреле 2021 года.
Ранее сообщалось, что террористы на Донбассе не выпускают с ОРДЛО мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что все мужчины, которые способны держать в руках оружие, должны быть готовыми к войне.
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