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Путин призывает на военные сборы россиян, находящихся в запасе

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Путин призывает на военные сборы россиян, находящихся в запасе

Associated Press

Какие причины этих военных сборов, в указе не уточняется. Предыдущий указ о военных сборах Путин подписывал в апреле 2021 года.

Сегодня, 18 февраля, президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Запасники будут направляться в Вооруженные Силы РФ, войска Нацгвардии, органы госохраны и ФСБ. Правительству и органам исполнительной власти субъектов России Путин поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом, прохождением и проведением военных сборов. 

Какие причины этих военных сборов, в указе не уточняется. Предыдущий указ о военных сборах президент РФ подписывал в апреле 2021 года.

Ранее сообщалось, что террористы на Донбассе не выпускают с ОРДЛО мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что все мужчины, которые способны держать в руках оружие, должны быть готовыми к войне.

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