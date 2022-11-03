Путин призывает создать конкурентную военную промышленность: ISW объяснили почему это оторвано от реалий

Призывы диктатора диссонируют с сообщениями о закупке вооружения у Ирана и Северной Кореи.

Призывы российского президента-диктатора Владимира Путина о создании конкурентоспособной военной промышленности далеки от реальности.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что глава Кремля накануне 2 ноября во время заседания координационного совета вооруженных сил отметил важность "обеспечить активную конкуренцию между российскими производителями военного оружия". Впрочем, эти призывы оторваны от реалий. Это ведь десонирует с недавними сообщениями о том, что Россия закупила системы вооружений у Ирана и Северной Кореи для поддержки войны в Украине.

Аналитики подчеркивают, что Москва вела переговоры о поставках оружия с Ираном и Северной Кореей, потому что значительно истощилась в начавшейся в Украине войне. Речь идет о проблемах с запасами боеприпасов, возникших в результате авиационных, ракетных и артиллерийских ударов. Впрочем, РФ может легко восполнить их.

"Зависимость России от изолированных и жестко санкционированных государств в отношении критических систем вооружений не отвечает требованию Путина, чтобы российская военная промышленность стала высококонкурентной и удовлетворяла потребности российских вооруженных сил в любой короткий период времени", — говорится в сообщении ISW.

Как сообщалось, российские власти уже сталкиваются с трудностями в выплате военным, которые им обещали за мобилизацию. Проблемы усугубляют социальное напряжение в российском обществе, отмечают аналитики ISW. Узнает, что Кремлю нужно искать деньги и продолжать платить то, что он пообещал, чтобы поддерживать контроль над обществом и некоторое сходство с моральным духом среди мобилизованных россиян.

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