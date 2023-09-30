Путин продолжает использовать "вагнеровцев": британская разведка назвала один нюанс

Кремль даже после неудачного бунта ЧВК "Вагнер" продолжает использовать боевиков. Впрочем, теперь "вагнеровцам" не доверяют, как прежде, а также больше следят.

Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что 29 сентября Кремль показал видео встречи президент-диктатора Владимира Путина с экс-руководителем штаба "Вагнера" Андреем Трошевым. Ему поручили проводить мобилизацию так называемых "добровольческих боевых отрядов".

По данным британской разведки, Трошев во время бунта уже погибшего главаря "Вагнера" Евгения Пригожина перешел на сторону Москвы и поощрял боевиков подписывать контракты с Минобороны. Многие ветераны "Вагнера" считают его изменником.

На встрече с Путиным также присутствовал заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, ездивший в турне по африканским странам. Аналитики считают, что кремлевская поддержка Трошева и Евкурова указывает на то, что РФ продолжает использовать частные военные компании и планирует будущее "Вагнера".

"Он (Кремль - Ред.) готов опираться на опыт ветеранов, которые могут продемонстрировать свою лояльность государству и постоянное участие в Глобальном Юге, но, вероятно, под большим наблюдением со стороны Кремля", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее британские разведчики сообщали, что "вагнеровцы" возвращаются в Украину воевать. Опыт боевиков будет наиболее востребован возле Бахмута Донецкой области.

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