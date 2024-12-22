Путин продолжает милитаризацию российской молодежи: в ISW оценили намерения диктатора

Путин продолжает милитаризацию русской молодежи для долгосрочной войны против Украины. Диктатор намерен использовать разные военно-политические организации для поощрения и повышения престижа военной службы среди общества.

Об этом пишут в ISW.

Что известно

Как отмечают в Институте, президент России Владимир Путин продолжает расширять сеть программ военно-патриотического воспитания молодежи в России и оккупированной Украине в преддверии будущего Кремля "Года защитника Отечества" в 2025 году. 20 декабря Путин утвердил список из четырех поручений российскому правительству, в том числе распоряжение о: создании и развитии сети "военно-спортивных лагерей" для:

популяризации призыва молодежи на военную службу; расширение программы Кремля "Дороги Победы";

создание онлайн-платформы для организации программ военно-патриотического воспитания русской молодежи;

перевод одного детского "оздоровительного лагеря" на круглогодичный режим работы.

"Программа Кремля "Дороги Победы" направлена на "воспитание патриотических чувств у современных детей и молодежи" и предлагает бесплатные экскурсии по русским культурным и историческим местам "военной славы" для российских детей и молодежи", — объясняют специалисты из Института изучения войны.

Ранее власти использовали военные и спортивные тренировочные лагеря "Авангард" для милитаризации и внедрения в украинскую молодежь российских культурных и исторических нарративов и, вероятно, расширяют свою сеть этих и подобных лагерей по всей России в рамках своих долгосрочных усилий для формирования силы.

"Кремль также готовится расширить и поднять другие молодежные военно-патриотические организации, такие как Юнармия и Движение первых, для милитаризации российской молодежи. Кроме того, он использует свою программу "Время героев", чтобы разместить ветеранов войны в Украине на правительственные должности и милитаризовать российское общество в целом", — отметили аналитики.

20 декабря Путин заявил, что Кремль будет рассматривать 2025 год как "Год защитника Отечества", указав, что он намерен ориентировать политические и идеологические приоритеты России на 2025 год вокруг российских ветеранов и последующей милитаризации российского общества. Кремль.

"Вероятно, что диктатор намерен использовать эти военно-политические организации для поощрения и повышения престижа военной службы среди российской молодежи и общества, поскольку Кремль продолжает планировать свои долгосрочные военные действия в Украине и возможные будущие вооруженные конфликты с западными странами", — резюмировали в ISW.

Напомним, российский лидер Владимир Путин пытается представить экономику России как стабильную и растущую, но реальные экономические показатели свидетельствуют об обратном. Диктатор обвинил Центральный банк в неправильном регулировании

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