Путин имеет четыре уязвимых места — эксразведчик США

Очевидны уязвимости президента РФ Владимира Путина / © Associated Press

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Бывший офицер военной разведки назвал четыре очевидных уязвимых места президента РФ Владимира Путина, которые в конце концов могут привести к его краху.

Об этом рассказал эксперт по вопросам безопасности Дэвид Х. Карстенс, пишет британский таблоид The Sun.

Эксперт также рассказал, как «ахиллесова пята» Путина ставит Россию на путь к наибольшему количеству жертв в 2025 году с начала полномасштабной войны в Украине.

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По его словам, его слабости могут привести к тому, что его ждет та же участь, что и Адольфа Гитлера. И, как он добавил, «ахиллесова пятая» тирана ставит Россию на путь к наибольшему количеству потерь в этом году с начала войны. Он уверен, что 2025 год, вероятнее всего, станет самым смертоносным годом войны для Путина.

Карстенс высказал мнение, что Путин продолжает войну, невзирая на колоссальные потери, поскольку он «не испытывает реального давления» с целью заключить мирное соглашение.

По словам разведчика, Россия считает, что ведет переговоры с позиции силы. Однако это удивительно, потому что за последние четыре месяца РФ понесла потрясающие потери.

«Министерство обороны Соединенного Королевства оценило 160 000 потерь со стороны России за первые четыре месяца 2025 года», — отметил эксперт.

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Четыре уязвимых места диктатора Путина

В списке критических уязвимых мест Путина Карстенс прежде всего назвал военный человеческий ресурс.

« Во-вторых, экономика России очень хрупкая. Если произойдет какой-то экономический шок, например резкое падение цен на топливо или потеря стратегического торгового партнера, я думаю, система может дестабилизироваться», — сказал бывший офицер разведки.

Третьей уязвимостью Путина он назвал то, что он зависит от очень узкого внутреннего круга лиц:

Его службы безопасности, ФСБ, его олигархи, некоторые лояльные военные командиры. Если будут продолжаться неудачи в войне, если будет, знаете ли, продолжаться использование солдат… неуверенность будет расти, и это может расколоть внутренний круг».

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Четвертым слабым местом Путина Карстенс считает то, что он «увяз в конфликте, который не может поддерживать»:

«Это точно такой же тип перенапряжения, который в конечном счете победил Гитлера в его завоевании Европы».

Тем временем президент РФ Путин на вертолете «отбивался» от украинских дронов. В России придумали новый анекдот о своем руководителе.

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