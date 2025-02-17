"Путин продолжит атаковать и бомбить Украину": на саммите стран ЕС сделали важное заявление

Агрессивная война не может быть вознаграждена.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что европейские лидеры обсудят 17 февраля в Париже способы предотвращения того, чтобы мирные переговоры по Украине не закончились так называемым "вознаграждением" за российскую агрессию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова главы МИД Испании.

"Агрессивная война не может быть вознаграждена, мы не можем поощрять других начать агрессивные войны", — сказал он в интервью радиостанции Onda Cero.

Глава МИД Испании также убежден, что президента РФ Владимира Путина не остановит ни одно мирное соглашение.

"Сегодня я убежден, что Путин продолжит атаковать и бомбить Украину. Поэтому я не вижу мира на горизонте", — добавил Хосе Мануэль Альбарес.

Отметим, что европейские лидеры, которых пригласил Париж на экстренный саммит, обсудят ситуацию в Украине и безопасность на континенте.

Как уже сообщалось, во Францию приглашены, в частности канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джордж Мелони, а также лидеры Польши, Великобритании и Дании.

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