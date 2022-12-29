"Путин проигрывает эту войну на поле боя" – немецкий министр экономики

По его словам, РФ близится к поражению.
Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что агрессорка Россия во главе с президентом-диктатором Владимиром Путиным уже на пути к поражению в войне против Украины.
Об этом со ссылкой на Габека сообщило издание Spiegel.
"Никто не мог подумать, что 2022-й закончится именно так. Путин проиграет эту войну на поле боя", — сказал немецкий министр экономики.
По его словам, Кремль приближается к поражению, потому что ВСУ получают оружие от Европы, стран НАТО и США. Габек подчеркнул, что украинские защитники используют вооружение умело стратегически и мудро.
"Я за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддерживала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну. Мы прошли долгий путь. Следующие шаги, безусловно, позволят Украине добиться дальнейших успехов", — заявил Габек.
Напомним, эксголовнокомандующий сил НАТО в Европе, генерал в отставке Джеймс Джонс заявления , РФ потерпела поражение уже сегодня и Москве пришлось изменить первоочередную цель, которую им, очевидно, уже не достичь. Более того — Путин был уверен, что война против Украины будет короткой, а НАТО будет реагировать "в некоторой степени бессильно".
Читайте также:
- Британский генерал заявил, что Запад должен готовиться к сдерживанию России: доверие было окончательно утрачено
- В России дворник стал "сыном Ванги" и предсказал Москве победу (видео)
- Путин отменил вторую официальную поездку через неделю: в СМИ предполагают ухудшение здоровья