"Путин проигрывает эту войну на поле боя" – немецкий министр экономики

По его словам, РФ близится к поражению.

Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что агрессорка Россия во главе с президентом-диктатором Владимиром Путиным уже на пути к поражению в войне против Украины.

Об этом со ссылкой на Габека сообщило издание Spiegel.

"Никто не мог подумать, что 2022-й закончится именно так. Путин проиграет эту войну на поле боя", — сказал немецкий министр экономики.

По его словам, Кремль приближается к поражению, потому что ВСУ получают оружие от Европы, стран НАТО и США. Габек подчеркнул, что украинские защитники используют вооружение умело стратегически и мудро.

"Я за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддерживала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну. Мы прошли долгий путь. Следующие шаги, безусловно, позволят Украине добиться дальнейших успехов", — заявил Габек.

Напомним, эксголовнокомандующий сил НАТО в Европе, генерал в отставке Джеймс Джонс заявления , РФ потерпела поражение уже сегодня и Москве пришлось изменить первоочередную цель, которую им, очевидно, уже не достичь. Более того — Путин был уверен, что война против Украины будет короткой, а НАТО будет реагировать "в некоторой степени бессильно".

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