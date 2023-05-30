Путин прокомментировал массированную атаку дронов на Москву и пригрозил мирным украинцам "ответом"

Путин признал, что были прилеты по Москве. Он заявил, что ПВО есть "над чем работать".

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву. Он заявил, что Украина "провоцирует такой же ответ", а потому "украинские граждане должны это понимать".

Об этом он сказал во вторник, 30 мая, передают российские ОМП.

"Волнуют попытки вызвать ответную реакцию России, спровоцировать на такой же ответ, украинские граждане должны это понимать. Они провоцируют нас на зеркальные действия, посмотрим, что с этим делать. Система ПВО Москвы сработала штатно, но есть над чем работать", — заявил хозяин Кремля.

Также Путин снова говорил пропагандистский нарратив, что не Россия развязала войну 2014 года, а Киев.

"Что бы мы ни говорили, виновных будут искать в России, но не мы развязали войну 2014 года, а киевский режим", — соврал российский диктатор.

Атака дронов на Москву 30 мая

Напомним, рано утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздались взрывы. Власти сообщили, что область атаковали беспилотники, в результате чего зафиксированы разрушения и пострадавшие. В Минобороны РФ заявили, что за этим стоят украинские спецслужбы.

Витм, по оценкам экспертов международного разведывательного сообщества InformNapalm, запущенные по Москве дроны были китайскими и прилетели из восточной части Московской области.

В Воздушных силах, комментируя обвинения Минобороны РФ, что это нанесла удар, назвали это неправдой. Как подчеркнул спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, атака БпЛА по столице РФ — это "их внутренние проблемы". Украина не имеет к этому никакого отношения.

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