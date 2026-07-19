Путин провалил имперские амбиции: война в Украине может изменить будущее РФ

Война в Украине может ускорить распад РФ / © Associated Press

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Провальная война Путина в Украине может ускорить распад России, а сама РФ является «лишь тенью своего бывшего „я“»

Об этом в эфире программы On the Record на телеканале TVP World заявил Норман Дэвис — британско-польский историк, специализирующийся на истории Европы, Польши, а также Центрально-Восточного региона.

Провал в Украине может ускорить распад РФ: мнение историка

Анализируя более двадцатилетнее правление российского диктатора, Дэвис констатировал крах его геополитических амбиций:

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«Попытки Путина восстановить Советский Союз или по крайней мере Российскую империю в новой форме потерпели полный крах», — говорит историк.

По словам исследователя, Путину удалось вернуть лишь отдельные фрагменты бывшей советской сферы влияния. В то же время, российский диктатор продемонстрировал миру очевидные границы военных возможностей своей страны. Война против Украины стала демонстрацией слабости РФ по всему миру.

Более того, Дэвис отметил, что Москва все сильнее подчиняется Пекину, и стала вассалом Китая. По мнению эксперта, очередной этап распада империи может начаться именно с Дальнего Востока РФ, где Китай уже доминирует в торговле и активно выкачивает природные ресурсы.

Город Владивосток расположен на территории, которую Цинская империя передала Российской империи в XIX веке, и это остается только вопросом времени, когда Китай вернет себе эти территории.

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Заставят ли российские элиты Путина остановиться

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. В ходе встречи стороны проанализировали ситуацию на дипломатической арене и обсудили поиск механизмов восстановления переговорного процесса для прекращения войны.

Хакан Фидан подробно проинформировал о посреднических инициативах Турции, направленных на достижение устойчивого мира.

Отдельно стороны сосредоточились на анализе настроений внутри руководства России относительно планов продолжения или завершения войны. Также они обсудили, как дальнобойные удары Сил обороны Украины влияют на общественные настроения россиян, российскую экономику и внутриполитические процессы.

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