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Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, где будут обсуждаться будущие задачи войны

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, где будут обсуждаться будущие задачи войны

Фото: Associated Press

В заседании примут участие военное руководство Вооруженных сил РФ.

Российский диктатор Владимир Путин в среду проведет расширенное заседание коллегии Министерства обороны России. Там будет отчитываться о результатах войны министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. Он доложит о ходе проведения "специальной военной операции", количестве вооружения и военной техники, поступившей в уходящие войска, строительство военной инфраструктуры, результаты международной деятельности военного ведомства и социальной защищенности военнослужащих ", – информирует прессслужба российского диктатора.

Кроме того, как пишут российские пропагандистские СМИ, на заседании в Национальном центре управления также будет поставлена задача на 2023 год.

В заседании примут участие командование военных округов, видов и подразделений войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

Активность войск РФ и РБ в Белоруссии

Во вторник, 20 декабря, появилась информация, что в Беларуси Россия опрокидывает технику ближе к границе с Украиной. Мониторинговая группа "Белорусский гаюн" сообщает, что российские военные перевозят танки, грузовики и свой личный состав с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на юг.

Добавим, что 19 декабря российский президент-диктатор Путин впервые с 2019 года приехал с визитом в Минск. Вместе с ним находился министр обороны России Сергей Шойгу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал визит Путина в Белоруссию. Он подчеркнул, что Украина готова к сценарию непосредственного вмешательства Беларуси в войну.

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Дата публикации
Просмотры
2163
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