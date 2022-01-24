Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы, где Кремль может разместить свою военную базу

Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы, где Кремль может разместить свою военную базу

Президенты России и Кубы якобы обсудили только вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Президент страны-агрессорки Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, где Министерство иностранных дел РФ не исключает появления российских военных баз.

Об этом говорится на сайте администрации главы Кремля.

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Как отмечается в сообщении, президенты России и Кубы якобы обсудили только вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. "Обсужден вопрос дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков не отрицал возможность развертывания российской военной инфраструктуры на Кубе или в Венесуэле, если США "не будут прекращать давление". "Я не хочу ничего подтверждать, и ничего исключать тоже не буду", — сказал тогда Рябков, отвечая на вопросы журналистов.

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