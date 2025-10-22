ТСН в социальных сетях

Путин провел тренировку ядерных сил, привлекая "триаду": подробности

Владимир Путин подчеркнул, что состоялась «плановая тренировка по управлению ядерными силами».

Президент России Владимир Путин и ядерное оружие

Россия под руководством президента Владимира Путина провела тренировку стратегических ядерных сил с привлечением «ядерной триады» — наземной, морской и авиационной составляющих этих сил.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил, что во время тренировки стратегических ядерных были задействованы подвижный грунтовой комплекс «Ярс» на космодроме Плесецк, подводная лодка «Брянск» в Баренцевом море и бомбардировщики Ту-95.

Во время тренировки были выполнены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», баллистической ракеты «Синева» и крылатых ракет.

Как утверждается, все задачи тренировки были выполнены.

«Сегодня у нас плановая, хочу это подчеркнуть, плановая тренировка по управлению ядерными силами. Только что доложил министр обороны», — сказал Путин на онлайн-встрече с руководством своей армии.

К слову, в сентябре аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер предостерегла: риск глобальной ядерной войны растет из-за действий Путина, который «держит палец на ядерной кнопке». Она отметила, что недавние провокации (например, нарушение российскими МиГ-31 воздушного пространства Эстонии) и масштабные учения «Запад-2025», включавшие моделирование тактического ядерного удара, свидетельствуют — РФ рассматривает ядерное оружие как реальный боевой инструмент.

