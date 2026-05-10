Путин пугает Армению «украинским сценарием» и требует референдума

Путин требует от Пашиняна референдума о вступлении Армении в ЕС и угрожает последствиями.

Путин и Пашинян

Путин и Пашинян / © kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Армении «украинским сценарием», если граждане этой страны поддержат курс на вступление в ЕС.

Заявление Путина передают российские пропагандистские СМИ.

Диктатор считает, что Армении нужно провести референдум по вступлению страны в ЕС.

«На мой взгляд, было бы правильно и в отношении граждан Армении, и в отношении нас, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, к примеру, провести референдум. Каков будет их выбор? В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по мягкому интеллигентному и взаимовыгодному разводу», — сказал глава Кремля.

Путин при этом провел параллели с Украиной, завуалированно пригрозив Армении: «Мы все видим, что сейчас происходит с Украиной. Но с чего все началось? С попытки Украины вступить в ЕС».

Напомним, 1 апреля диктатор Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава Кремля пригрозил, что если Армения будет поддерживать сотрудничество с Европой, то должна забыть за таможенные союзы с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Ранее Москва устроила истерику из-за визита Владимира Зеленского в Армению.

