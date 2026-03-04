Путин пугает ЕС газовым эмбарго: что задумали в Кремле

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин пытается использовать войну в Иране, чтобы заставить Евросоюз пересмотреть планы по отказу от российского топлива. Он угрожает самостоятельно остановить поставки газа в Европу еще до того, как начнут действовать новые санкционные ограничения.

Об этом со ссылкой на интервью Путина пишет российское издание "Агентство.Новости".

Газовый шантаж на фоне войны в Иране

По словам российского диктатора, Евросоюз планирует в ближайшее время ввести ограничения на закупку газа из РФ, а в 2027 году его полностью запретить. Поэтому Москва рассматривает вариант самостоятельно перекрыть вентиль, чтобы перенаправить ресурсы на новые рынки, которые открываются из-за ближневосточного кризиса. Путин также выразил уверенность, что американские компании покинут европейский рынок и пойдут туда, где платят больше.

«Возможно, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Пойти на открывающиеся рынки и там закрепиться», — заявил Путин.

Падение газового влияния России

Свои угрозы глава Кремля пока называет лишь «мыслями вслух», однако он уже пообещал поручить правительству РФ проработать этот вопрос вместе с энергетическими компаниями. Журналисты отмечают, что на самом деле Россия крайне заинтересована в европейском рынке, ведь продавала там топливо значительно дороже, чем в Китай.

Кроме того, после начала полномасштабного вторжения в Украину доля российского трубопроводного газа в европейском импорте катастрофически упала: с 40% в 2021 году до скудных 6% в 2025 году. Теперь Россия занимает лишь четвертое место среди поставщиков, уступая Норвегии, США и странам Северной Африки.

Напомним, с начала военных действий в Иране цены на отгружаемую на экспорт российскую нефть выросли вместе с мировыми. Но это не помогло стране-агрессорке, ведь на российскую нефть нет спроса покупатели требуют огромных скидок.