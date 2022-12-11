Путин пугает Запад тем, что после него Россия станет еще более опасной — экс-депутат Госдумы

Президент России Владимир Путин умышленно демонстрирует странам Запада опасную альтернативу смене власти в РФ – главу Чечни Рамзана Кадырова и российского бизнесмена, основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом говорил в интервью главной редакторе издания "Гордон" Олесе Бацман бывший депутат Госдумы РФ, получивший украинское гражданство, бизнесмен Илья Пономарев.

"Путин очень доброжелательно поддерживает фон о том, что "если не я, то Пригожин, Кадыров". Он активно это делает. Он всегда говорил, что "я самый европеизированный и наиболее предсказуемый, понятный лидер. Если не я, то будет еще хуже", – описывает ситуацию он.

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По словам Пономарева, Путин не скрывает перед Западом своих диктаторских наклонностей, но демонстративно обещает, что в случае его отстранения от власти на его место придет тот, кто будет гораздо хуже.

“Эта история на Запад действует. Именно поэтому нам важно сформулировать альтернативу. Нам важно отвечать на вопрос: если не Путин, то кто? Если не путинизм, то что?" — подчеркнул эксдепутат Госдумы.

Кроме того, по его мнению, страны Запада очень боятся неконтролируемого распада России на множество маленьких обломков.

“Эмоционально абсолютно понятый тезис, а рационально – контрпродуктивный. Она усиливает опасения Запада, что победа Украины будет означать хаос в ядерной России со всеми вытекающими последствиями", – считает Пономарев.

Напомним, в России свое влияние усиливает провоенная фракция силовиков — речь идет о главе ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине и чеченском лидере Рамзане Кадырове.

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