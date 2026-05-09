Путин путано объяснил отсутствие военной техники на параде

Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на параде 9 мая на Красной площади в Москве военной техники не было не только из соображений безопасности.

Его заявление на брифинге цитируют российские пропагандисты.

Кремлевский диктатор начал свое путаное объяснение с того, что, по его информации, «провокаций» во время проведения парада не было, а потом вдруг напомнил, что нынешнее празднование так называемого «дня победы» не было юбилейным.

«Мы приняли решение, что в этом году он не юбилейный, но во всяком случае это День победы, и решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники», — пробормотал Путин.

После этого президент РФ, который в последние дни был до смерти напуган возможными ударами украинских дронов по Москве, добавил, что отсутствие военной техники было обусловлено якобы не только соображениями безопасности, но «прежде всего» тем, что вооруженные силы государства-агрессора «должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения СВО».

На этом же брифинге Путин заявил об «оправданном» перемирии, которое предложил президент США Дональд Трамп на 9-11 мая и готовности к обмену пленными в формате «1000 на 1000». При этом он заявил, что ранее Украина якобы заявила, что «не готова» к обмену пленными.

«Мы накануне, за несколько дней, 5 мая, передали украинской стороне предложение об обмене и направили в Украину список из 500 украинских военнослужащих, которые находятся в России. Сначала реакция была такая, что нужно посмотреть внимательнее, возможно не все 500, возможно 200, а потом в общении сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену», — утверждает российский диктатор.

Напомним, во время объявленного перемирия российская армия цинично продолжила штурмовать позиции украинских защитников и обстреливать мирные населенные пункты. Пока в Москве в субботу, 9 мая, бряцали оружием на параде, на украинском фронте захватчики совершили 51 атаку с начала суток.

