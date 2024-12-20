Путин пытается скрыть экономические проблемы России — ISW

Российский лидер Владимир Путин пытается представить экономику России как стабильную и растущую, но реальные экономические показатели свидетельствуют об обратном.

Об этом говорится в отчете ISW.

Путин признал инфляцию в РФ на уровне 9,2-9,3%, но обвинил Центральный банк в неправильном регулировании. В то же время, текущая ставка выросла до 21%, и есть вероятность ее повышения до 23%.

По данным ISW, Путин продолжает избегать признания последствий западных санкций и экономического давления на Россию. В частности он заявил, что Россия остается одним из главных экспортеров продовольствия.

"Путин утверждал, что Россия способна "уверенно стоять на собственных ногах" с точки зрения своей экономики, и отметил, что Россия остается одним из главных мировых экспортеров продовольствия, забыв при этом упомянуть о продолжении незаконного экспорта Россией украденного зерна с временно оккупированных территорий Украины", – говорится в сообщении.

Аналитики ISW считают, что такие заявления преследуют цель отвлечь внимание граждан от реальных экономических проблем, с которыми сталкивается Россия.

Напомним, ранее ISW сообщал, что Россия теряет способность эффективно поддерживать деятельность оборонного сектора, сохраняя в то же время экономическую стабильность.

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