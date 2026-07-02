Путин радикально усилил охрану из-за страха покушения— The Telegraph

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин снова увеличивает штат службы, отвечающей за его личную безопасность, на фоне затяжной войны против Украины и роста внутренних вызовов для Кремля.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Путин увеличил количество сотрудников, ответственных за его личную охрану, до более чем 800.

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Это уже в четвертый раз, когда Путин отдает приказ об усилении охраны с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

С начала этого года, по оценкам европейских разведывательных служб, были введены более строгие протоколы безопасности из-за угроз со стороны украинских беспилотников и опасений относительно возможного государственного переворота или покушения.

Сообщается, что сотрудникам, работающим в непосредственной близости от Путина, запретили пользоваться мобильными телефонами или другими устройствами с доступом в Интернет, а также общественным транспортом. В их домах также были установлены системы безопасности.

Эксперты обращают внимание, что усиление охраны главы государства во время войны может иметь не только практическое, но и политическое значение. Для российского руководства демонстрация защищенности первого лица способ показать стабильность власти и контроль над ситуацией.

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В то же время увеличение структуры, охраняемой Путиным, происходит на фоне атак по российской территории, ударов по военным и топливным объектам, а также появления новых угроз для российской инфраструктуры. Это заставляет Кремль уделять больше внимания защите ключевых центров принятия решений.

Российские власти традиционно объясняют расширение силовых структур необходимостью обеспечения государственной безопасности. Однако критики Кремля указывают, что подобные шаги могут являться признаком роста опасений среди российского руководства по внутренним рискам.

Напомним, Владимир Путин может потерять власть в течение трех лет: из-за мятежа элит или из-за гражданской войны, пишет Forbes. Власти Путина пошатнулись после ударов Украины по оккупированному Крыму и после потерь на фронте.

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