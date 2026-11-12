Путин рассказал анекдот на переговорах: как отреагировали Уиткофф и Кушнер

Переговоры Путина с представителями США / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с американскими переговорщиками Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом решил рассказать старый анекдот о деньгах и тумбочке, пытаясь таким образом объяснить сложности в отношениях России с европейскими странами по поводу урегулирования войны в Украине. Однако представители президента США Дональда Трампа, судя по их реакции, не оценили юмор российского лидера и, похоже, не поняли сути этой истории.

Видеофрагмент переговоров публикуют российские пропагандистские ресурсы.

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Путин предложил представить ситуацию, в которой некоего мошенника, построившего коттеджи под Киевом, вызывают в НАБУ и спрашивают, откуда у него деньги на недвижимость.

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По словам российского диктатора, мужчина объясняет, что взял деньги с тумбочки. Когда его спрашивают, кто положил их туда, он отвечает, что жена. Та же получила эти деньги от него самого, а он, в свою очередь, снова взял их из тумбочки.

«Замкнутый круг. Вот и с европейцами то же самое», — подытожил Путин, пытаясь провести параллель между этой историей и позицией европейских стран в отношении войны России против Украины.

Впрочем, реакция Кушнера и Уиткоффа не свидетельствовала о том, что анекдот их рассмешил. Американские переговорщики выслушали рассказ с серьёзными лицами, а попытка Путина пошутить, похоже, не нашла отклика.

Напомним, американский специальный посланник Стив Уиткофф по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил о достижении договоренности о проведении нового раунда трехсторонних переговоров по прекращению войны в Украине. По его словам, к следующей встрече также должны присоединиться представители европейских стран.

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