Путин рассматривает вариант удара из Беларуси, который может оказаться самоубийственным для него – российский аналитик

На территории Беларуси находится около половины мобилизованных, по данным российского аналитика.
Российский политический аналитик доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей считает, что глава Кремля Владимир Путин рассматривает вариант удара из Беларуси, чтобы прервать поставки вооружения с Запада.
Об этом Соловей сказал в интервью изданию "ГОРДОН".
"И наконец-то элемент, который он рассматривает – это сугубо военный. Он понимает, что Украина критически зависит от западных поставок вооружений. Это все понимают. Он понимает, что Украина сейчас накапливает эти вооружения и готовится к наступлению. Это достаточно очевидная вещь. Если достаточно очевидная вещь. попытаться прервать эти коммуникации... Прервать их можно ударом из Беларуси... В этом случае я имею в виду не столько использование белорусских вооруженных сил... По моему мнению, об этом все же речь не идет. плацдарм", – заявил Соловей.
Путин уверен, если он перережет западные поставки Украине, то может добиться успеха с такой стратегией. Впрочем, по мнению аналитика РФ, Генштаб так не считает. Кроме того, по его предположениям, на территории Беларуси находится почти половина мобилизованных.
"Они к этому готовятся. Другое дело — что, как говорят военные специалисты (и украинские, и российские, и западные — ред.), эта мера может оказаться крайне контрпродуктивной, если не самоубийственной. Учитывая специфику рельефа местности и целого ряда причин".
Напомним, Россия передала Беларуси ракетные комплексы С-400 и "Искандер". Эксперт оценил опасность для Украины.
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