Путин рассматривает вариант удара из Беларуси, который может оказаться самоубийственным для него – российский аналитик

Российский политический аналитик доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей считает, что глава Кремля Владимир Путин рассматривает вариант удара из Беларуси, чтобы прервать поставки вооружения с Запада.

Об этом Соловей сказал в интервью изданию "ГОРДОН".

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"И наконец-то элемент, который он рассматривает – это сугубо военный. Он понимает, что Украина критически зависит от западных поставок вооружений. Это все понимают. Он понимает, что Украина сейчас накапливает эти вооружения и готовится к наступлению. Это достаточно очевидная вещь. Если достаточно очевидная вещь. попытаться прервать эти коммуникации... Прервать их можно ударом из Беларуси... В этом случае я имею в виду не столько использование белорусских вооруженных сил... По моему мнению, об этом все же речь не идет. плацдарм", – заявил Соловей.

Путин уверен, если он перережет западные поставки Украине, то может добиться успеха с такой стратегией. Впрочем, по мнению аналитика РФ, Генштаб так не считает. Кроме того, по его предположениям, на территории Беларуси находится почти половина мобилизованных.

"Они к этому готовятся. Другое дело — что, как говорят военные специалисты (и украинские, и российские, и западные — ред.), эта мера может оказаться крайне контрпродуктивной, если не самоубийственной. Учитывая специфику рельефа местности и целого ряда причин".

Напомним, Россия передала Беларуси ракетные комплексы С-400 и "Искандер". Эксперт оценил опасность для Украины.

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