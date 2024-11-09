Путин ратифицировал договор о взаимной обороне России и КНДР: что это значит

Соглашение требует от каждой стороны прийти на помощь другой в случае вооруженного нападения.
Президент России Владимир Путин подписал указ о ратификации договора о стратегическом партнерстве Российской Федерации с Северной Кореей, включающий положения о взаимной обороне.
Об этом стало известно из опубликованного в субботу, 9 ноября, указа президента РФ, сообщает Reuters.
Соглашение, подписанное Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в июне 2024 года после саммита в Пхеньяне, требует от каждой стороны прийти на помощь другой в случае вооруженного нападения.
Верхняя палата российского парламента ратифицировала договор на этой неделе, а нижняя палата одобрила его в прошлом месяце.
Сегодня Путин подписал указ об этой ратификации.
Договор укрепляет связи между Москвой и Пхеньяном, которые и так были тесными с момента широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Отчеты из Южной Кореи и западных стран говорят о том, что Пхеньян снабжал Россию оружием. Украинские эксперты заявляют, что на местах российских террористических воздушных ударов были обнаружены следы северокорейских ракет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что Пхеньян направил в Россию 11 тысяч военных, и некоторые из них уже понесли потери в боях с украинскими войсками в Курской области РФ.
Россия официально пока не подтверждала присутствие северокорейских войск.
Напомним, курская группировка Сил обороны Украины готовится к столкновениям с северокорейскими войсками. Официальные лица в Киеве подтверждают, что фиксируются единичные боевые столкновения с новыми союзниками России, следовательно, началась новая опасная фаза войны.
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