Путин ратифицировал договор о взаимной обороне России и КНДР: что это значит

Соглашение требует от каждой стороны прийти на помощь другой в случае вооруженного нападения.

Президент России Владимир Путин подписал указ о ратификации договора о стратегическом партнерстве Российской Федерации с Северной Кореей, включающий положения о взаимной обороне.

Об этом стало известно из опубликованного в субботу, 9 ноября, указа президента РФ, сообщает Reuters.

Соглашение, подписанное Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в июне 2024 года после саммита в Пхеньяне, требует от каждой стороны прийти на помощь другой в случае вооруженного нападения.

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Верхняя палата российского парламента ратифицировала договор на этой неделе, а нижняя палата одобрила его в прошлом месяце.

Сегодня Путин подписал указ об этой ратификации.

Договор укрепляет связи между Москвой и Пхеньяном, которые и так были тесными с момента широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Отчеты из Южной Кореи и западных стран говорят о том, что Пхеньян снабжал Россию оружием. Украинские эксперты заявляют, что на местах российских террористических воздушных ударов были обнаружены следы северокорейских ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что Пхеньян направил в Россию 11 тысяч военных, и некоторые из них уже понесли потери в боях с украинскими войсками в Курской области РФ.

Россия официально пока не подтверждала присутствие северокорейских войск.

Напомним, курская группировка Сил обороны Украины готовится к столкновениям с северокорейскими войсками. Официальные лица в Киеве подтверждают, что фиксируются единичные боевые столкновения с новыми союзниками России, следовательно, началась новая опасная фаза войны.

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