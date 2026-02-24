Путин разбудил европейскую оборонку: в ЕС начинают перестройку на военные рельсы

Производство оружия /Иллюстративный фото / © Associated Press

За четыре года после начала российского вторжения в Украину отношение Европы к собственной обороне кардинально изменилось. Ярче всего это видно на примере Германии , которая с начала войны существенно нарастила инвестиции в собственную армию, хотя процесс перехода на военные рельсы сталкивается со значительными трудностями.

Об этом пишет польское издание Onet, со ссылкой на интервью с немецким экспертом по обороне Франком Зауэром.

Миллиардные инвестиции и бум военных стартапов

Как отмечает Зауэр, первые 100 миллиардов евро, выделенные предыдущим немецким правительством на модернизацию Бундесвера, были потрачены очень быстро, преимущественно на экипировку солдат и заказ крупных систем вооружения, производство которых длится годами. Нынешнее руководство Германии продолжает этот курс: в армию и инфраструктуру направят еще 500 миллиардов евро, для чего парламент даже приостановил конституционный запрет на увеличение государственного долга.

Настоящий бум сейчас переживает область военных стартапов, особенно в Баварии. Благодаря местному законодательству, позволяющему использовать университетские исследования в оборонной промышленности и мощным инвестициям, вокруг Мюнхена возникла целая экосистема новых компаний.

«Молодежь, которая заканчивала обучение, раньше вообще не интересовалась оборонной промышленностью. Это изменилось. Предприятия оборонного сектора больше не испытывают проблем с нехваткой квалифицированных кадров. Они получают тысячи, а то и десятки тысяч резюме», – рассказывает Франк Зауэр.

Что тормозит европейскую оборонку

Несмотря на значительные подвижки, Европа до сих пор производит гораздо меньше боеприпасов и вооружения, чем Россия. Главная проблема состоит в том, что европейский ВПК продолжает функционировать по правилам мирного времени.

Внедрение новейших технологий, таких как дешевых одноразовых дронов, тормозится устаревшими и длительными процедурами сертификации. Кроме того, в отличие от российской плановой экономики, где заводы работают круглосуточно без выходных, европейские частные компании нуждаются в четких гарантированных государственных заказах для расширения линий и найма новых работников.

«Россия ведет войну и верит, что воюет не только с Украиной, но и с Западом. Мы этого еще не поняли. У нас весь аппарат построен на мирное время, хоть и работает на полную мощность», — отмечает эксперт.

Подготовка Германии к Великой войне

Между тем, Берлин больше не рассматривает прямое столкновение с РФ как сугубо гипотетический сценарий. Минобороны ФРГ уже инициировало закупку тысяч дронов-камикадзе с искусственным интеллектом стоимостью более полумиллиарда евро, которые смогут работать в условиях противодействия враждебной РЭБ.

Немецкие генералы предупреждают, что в случае войны страна станет главным логистическим хабом НАТО, а значит, мишенью для российских ракет. Чтобы подготовить государство, уже приняты новые правила к 2030 году, значительно упрощающие закупки для армии и восстанавливающие элементы системы «тотальной обороны» времен Холодной войны.

Польша мобилизует резервы

Соседняя Польша также активно готовится к возможной агрессии. С 2026 года Варшава планирует создать масштабный резерв высокой готовности, способный быстро мобилизовать до полумиллиона военных.

Ожидается, что основу войск будут составлять 300 тысяч профессиональных солдат и бойцов терробороны, а еще 200 тысяч составят резервисты. Участие в программе резерва будет добровольным и оплачиваемым, а присоединиться к службе на равных условиях смогут как мужчины, так и женщины.