Российский диктатор Владимир Путин появился на пропагандистских экранах СМИ. Он поздравил россиян с днем России, записав, как обычно, странное сообщение. В частности, президент РФ, начавший кровавую войну против Украины, упомянул и о "СВО", как он ее называет.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

По словам диктатора, патриотизм и "ответственность за судьбу отечества" — завещаны предками. И именно предки достигли, по мнению Путина, "грандиозных трудовых и ратных побед".

"Сейчас мы особенно остро осознаем, что означает их свершение, их неизменная сплоченность, жесткая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради всеобщего блага и процветания отечества", — сказал Путин.

Напомним, что в День России заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев раз размечтался о захвате Киева.

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