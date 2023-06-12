"Священное наследие" для поколений: Путин размечтался о патриотизме россиян и их желании идти на "СВО"

Диктатор пытается пропагандой вынудить россиян воевать за свою землю.
Российский диктатор Владимир Путин появился на пропагандистских экранах СМИ. Он поздравил россиян с днем России, записав, как обычно, странное сообщение. В частности, президент РФ, начавший кровавую войну против Украины, упомянул и о "СВО", как он ее называет.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
По словам диктатора, патриотизм и "ответственность за судьбу отечества" — завещаны предками. И именно предки достигли, по мнению Путина, "грандиозных трудовых и ратных побед".
"Сейчас мы особенно остро осознаем, что означает их свершение, их неизменная сплоченность, жесткая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради всеобщего блага и процветания отечества", — сказал Путин.
Напомним, что в День России заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев раз размечтался о захвате Киева.
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