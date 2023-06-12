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"Священное наследие" для поколений: Путин размечтался о патриотизме россиян и их желании идти на "СВО"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Священное наследие" для поколений: Путин размечтался о патриотизме россиян и их желании идти на "СВО"

Путин размечтался о патриотизме россиян / Фото: Associated Press

Диктатор пытается пропагандой вынудить россиян воевать за свою землю.

Российский диктатор Владимир Путин появился на пропагандистских экранах СМИ. Он поздравил россиян с днем России, записав, как обычно, странное сообщение. В частности, президент РФ, начавший кровавую войну против Украины, упомянул и о "СВО", как он ее называет.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

По словам диктатора, патриотизм и "ответственность за судьбу отечества" — завещаны предками. И именно предки достигли, по мнению Путина, "грандиозных трудовых и ратных побед".

"Сейчас мы особенно остро осознаем, что означает их свершение, их неизменная сплоченность, жесткая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради всеобщего блага и процветания отечества", — сказал Путин.

Напомним, что в День России заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев раз размечтался о захвате Киева.

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Дата публикации
Просмотры
911
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