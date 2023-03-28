Путин разместит ядерное оружие в Беларуси для удара по Литве и Польше: историк назвал месяц

Фельштинский считает, что в ответ на это НАТО может полностью стереть с лица земли Беларусь как государство.

Президент России Владимир Путин планирует разместить ядерное оружие в Беларуси, чтобы нанести удар по Литве и Польше. Он сделает это, если Запад не предпримет превентивных действий.

Такое мнение историк Юрий Фельштинский выразил в разговоре с российским оппозиционером, адвокатом Марком Фейгиным.

Историк объяснил, что угрожать Западу ядерным оружием можно и из России, для этого не нужно перебрасывать его в Беларусь.

"Ее перебрасывают в одном единственном случае – для нанесения ядерного удара. Я заявляю совершенно ответственно, что не позднее сентября этого года из Беларуси по Литве и Польше будут нанесены ядерные удары, если Запад не совершит превентивных действий в этом направлении", – заявил Фельштинский.

Он добавил, что именно возможность использования Беларуси как плацдарма для нанесения ядерного удара – единственная причина, почему Путин не аннексирует это государство.

"Если существовали какие-то красные линии, которые Путин не должен переходить, или переход которых означает буквально катастрофические последствия для Европы, то вот эта красная линия уже Путиным перейдена", — отметил историк.

В то же время он выразил убеждение, что в ответ на ядерный удар из Беларуси она будет просто уничтожена.

Напомним, 24 марта Путин анонсировал завершение летом строительства в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия. Он также сказал, что Россия может разместить в РБ свое тактическое ядерное вооружение.

Комментируя это заявление Путина, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что тот таким образом пытается запугать союзников Украины. Министр также посоветовал не обращать внимания на подобные заявления.

В то же время, представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что такое решение Путина еще больше усиливает напряженность в связи с войной против Украины, является усилением угрозы миру в Европе и во всем мире.

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