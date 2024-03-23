Путин разрешил россиянам избегать уголовной ответственности, если они согласятся воевать против Украины

Россияне могут избежать реального тюремного срока, если уедут на войну против Украины.

Российский диктатор Путин подписал приказ об освобождении от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами России и отправкой на войну против Украины.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

В сообщении указывается, что россияне могут уйти от уголовной ответственности, если согласятся поехать на войну против Украины.

"Путин подписал законы, позволяющие получить освобождение от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами России в период войны против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков проговорился и впервые с момента полномасштабного вторжения заявил, что Россия ведет войну против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин готовится к войне с НАТО, в США нашли доказательства.

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