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Путин разрешил россиянам избегать уголовной ответственности, если они согласятся воевать против Украины

Путин разрешил россиянам избегать уголовной ответственности, если они согласятся воевать против Украины

Путни разрешил россиянам не сидеть в тюрьме, если они поедут на войну против Украины / Фото: pixabay.com

Россияне могут избежать реального тюремного срока, если уедут на войну против Украины.

Российский диктатор Путин подписал приказ об освобождении от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами России и отправкой на войну против Украины.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

В сообщении указывается, что россияне могут уйти от уголовной ответственности, если согласятся поехать на войну против Украины.

"Путин подписал законы, позволяющие получить освобождение от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами России в период войны против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков проговорился и впервые с момента полномасштабного вторжения заявил, что Россия ведет войну против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин готовится к войне с НАТО, в США нашли доказательства.

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