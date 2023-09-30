Путин регулярно меняет охрану: чего боится хозяин Кремля — российская оппозиционерка

Президент РФ Владимир Путин отдает себе отчет в том, что многие люди стремятся его ликвидировать, поэтому регулярно меняет свою охрану. Хозяин Кремля видит угрозу не только со стороны украинских спецслужб, но и собственного окружения.

Об этом говорила в комментарии "24 канала" российская оппозиционерка Ольга Курносова.

"Говорят, что сейчас путинские охранники меняются раз в две недели, чтобы не дай бог, не успели их подкупить и его где-то тихонько не придушили", — утверждает она.

Российского президента насторожила история с вероятным отравлением чеченского лидера Рамзана Кадырова.

"Если такое сделали с Кадыровым, то чего Путина не отравить?.. Путину страшно, он волнуется за свою жизнь", — подчеркнула Курсонова.

По ее словам, российский диктатор понимает, что бояться следует не только украинских спецслужб, но и собственного окружения. Подкупить его охрану могут как бизнесмены, сильно пострадавшие из-за войны, так и политики, также находящиеся под санкциями.

Напомним, ранее российский оппозиционер Александр Невзоров отметил, что озвученные в медиа симптомы болезни лидера Чечни Рамзана Кадырова подозрительно напоминают те, которые были у Навального и семьи Скрипалей. В обоих случаях против жертв режима Путина применили препарат "Новичок".

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