Путин решил продолжать войну: Макрон отреагировал на отказ Кремля от "олимпийского перемирия"

Президент Франции публично подверг критике Путина и заявил, что тот не готов к миру.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что кремлевский диктатор намерен продолжать войну в Украине. Об этом свидетельствует его отказ от предложения Франции прекратить огонь на время Олимпиады-2024 в Париже.

Об этом Макрон заявил в интервью CNBC.

По словам французского президента, позиция Путина является доказательством того, что он не готов к мирному диалогу.

"Это важный момент для понимания, ведь до сих пор президент Путин еженедельно заявлял, что он открыт для мира", – подчеркнул Макрон.

Французский лидер отметил, что Путин получил конкретное предложение по миру, но сразу отклонил его.

"Итак, для всех в мире понятно, что именно он решил начать войну, и он не готов к миру", – заявил Макрон.

Выступающий за перемирие Макрон рассматривает Олимпийские игры как возможность достичь мира и усилить давление на участников конфликта. Он также рассматривает это событие как шанс укрепить связи с Китаем и вместе работать над достижением мира.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что потребует от России прекратить огонь в Украине во время проведения Олимпийских игр. Когда и при каких условиях это случится, Макрон не уточнил.

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