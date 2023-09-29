Путин решил расширить влияние на Ближнем Востоке: в Москву приехал ливийский маршал Хафтар

Халифа Хафтар знаменит своими амбициями подчинить себе всю Ливию. В то же время, он не гнушается ни поддержкой России, ни помощью военных преступников из ЧВК "Вагнера". Накануне Хафтар, силы которого доминируют в восточной Ливии, провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Об этом сообщает aljazeera.com.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил встречу Хафтара с Путиным.

"Они обсудили ситуацию в Ливии и регионе в целом", — коротко сказал он.

По данным ливийских СМИ, это была первая встреча между Путиным и Хафтаром с 2019 года. Он также встретился с замминистра обороны России Евкуровым.

В последнее время Евкуров регулярно посещает восточную Ливию, в последний раз 17 сентября он встретился с Хафтаром через несколько дней после большого внезапного наводнения, снесшего большую часть прибрежного города Дерна.

После трех десятилетий в стороне Россия снова становится главным игроком на Ближнем Востоке, пишет СМИ. После визитов Хафтара и его союзников в Москву Запад стал опасаться, что Россия с его помощью хочет усилить свое влияние в Ливии, потерянном в 2011 году после свержения Каддафи. Хафтару и ливийской армии нужно оружие, которое в страну нельзя поставлять через эмбарго ООН, а России нужны союзники на средиземноморском побережье.

Как писало ранее издание The Times, правительство Италии обратилось в Россию с призывом сыграть ключевую роль в стабилизации ситуации в Ливии и помочь в борьбе с миграционным кризисом, несмотря на предупреждения со стороны европейских союзников о мотивах Путина.

Напомним, в Ливии продолжается противостояние между силами правительства национального единства и парламентом страны. Первые поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия, Иордания и Россия. Второе поддерживает ООН, ЕС и Турция.

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