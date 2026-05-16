Приднестровье

Реклама

Диктатор Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей сепаратистского региона Молдовы Приднестровья.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Согласно указу, право на упрощенное получение гражданства получили совершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Приднестровье на момент вступления в силу документа.

Реклама

Для них отменяются требования по пятилетнему проживанию в России, а также подтверждение знания русского языка, истории России и основ законодательства РФ.

Подать заявление можно через российские дипломатические представительства и консульские учреждения. В указе отмечено, что решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина».

Приднестровье — сепаратистский регион Молдовы, фактически не контролируемый Кишиневом с 1992 года. Россия формально признает территориальную целостность Молдавии, но сохраняет политическое, экономическое и военное присутствие в регионе.

В Приднестровье находится российский военный контингент, который находится там с 1990-х годов.

Реклама

Ранее сообщалось, что российский посол в Молдове предупредил о «негативных последствиях» в случае эскалации напряженности в Приднестровье.

Мы ранее информировали, что в Украине усиливается защита границы с Приднестровьем. В настоящее время военные проверяют строительство фортификаций, рокадных дорог и зон сдерживания.

Новости партнеров