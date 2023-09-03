Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Путин решил восстановить империю": в Польше сделали заявление об усилении собственной армии

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1361
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Путин решил восстановить империю": в Польше сделали заявление об усилении собственной армии

польская армия. / Фото: Associated Press

Усиление армии Польши является ответом на восстановление русской империи.

Укрепление польской армии является самым лучшим ответом на попытки страны агрессорки Российской Федерации отстроить империю

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Укринформ".

"Мы живем в трудные времена. Путин решил восстановить Российскую империю. Российская империя всегда угрожала свободе народов, живущих по соседству с Россией. Лучшим и единственным ответом на эти угрозы является укрепление польской армии", — заявил Блащак.

По его словам, этот процесс включает увеличение количества и оснащение польских военных современным оружием.

Министр поблагодарил военнослужащих бригады, которые несли и продолжают нести службу на границе с Беларусью.

Как сообщалось, экскандидат в польский Сейма Малгожат Зых сделал скандальное заявление — попросила прощения у президента РФ Владимира Путина за то, что несколько дней назад назвала его военным преступником.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1361
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация