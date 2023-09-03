"Путин решил восстановить империю": в Польше сделали заявление об усилении собственной армии

Усиление армии Польши является ответом на восстановление русской империи.
Укрепление польской армии является самым лучшим ответом на попытки страны агрессорки Российской Федерации отстроить империю
Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Укринформ".
"Мы живем в трудные времена. Путин решил восстановить Российскую империю. Российская империя всегда угрожала свободе народов, живущих по соседству с Россией. Лучшим и единственным ответом на эти угрозы является укрепление польской армии", — заявил Блащак.
По его словам, этот процесс включает увеличение количества и оснащение польских военных современным оружием.
Министр поблагодарил военнослужащих бригады, которые несли и продолжают нести службу на границе с Беларусью.
Как сообщалось, экскандидат в польский Сейма Малгожат Зых сделал скандальное заявление — попросила прощения у президента РФ Владимира Путина за то, что несколько дней назад назвала его военным преступником.