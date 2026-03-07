Путин решился поговорить с президентом Ирана

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

В пятницу, 6 марта, президент РФ Владимир Путин впервые поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против этой страны и ликвидировали ее верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

О телефонном разговоре двух лидеров сообщают российские пропагандисты со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи с убийством аятоллы Али Хаменеи и представителей военно-политического руководства страны.

Военную операцию США и Израиля хозяин Кремля цинично назвал «вооруженной агрессией», упомянув о жертвах среди гражданского населения.

Президент государства-агрессора, который пятый год ведет войну в Украине, нагло заявил о необходимости прекращения боевых действий в Иране и скорейшем возвращении на путь политико-дипломатического урегулирования.

Он также отметил, что постоянно контактирует по этому поводу с лидерами арабских стран Персидского залива.

Война на Ближнем Востоке: что известно о сотрудничестве России и Ирана

Разговор президентов России и Ирана состоялся на фоне сообщений в западных СМИ о предоставлении Россией Ирану разведывательных данных о расположении военных объектов США на Ближнем Востоке. Москва передает Тегерану точные координаты американских кораблей и самолетов, что позволяет иранским силам точнее наводить ракеты и дроны-камикадзе. Это сотрудничество уже привело к трагическим последствиям: в результате атаки беспилотника в Кувейте погибли шесть военнослужащих США.

В Белом доме, комментируя сотрудничество России и Ирана, заявили, что главная цель США — борьба с иранским режимом, и возможная поддержка Тегерана со стороны Москвы не изменит этих планов.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил постоянную поддержку со стороны России и Китая. Он также заявил, что Иран не боится возможного наземного вторжения войск Соединенных Штатов и считает, что такая операция станет «катастрофой» для американской стороны.

Напомним, до сих пор Путин так и не решился критиковать США за ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

При этом главный идеолог «русского мира» Александр Дугин прогнозирует повторение иранского сценария для Кремля и предполагает физическое устранение российского президента.