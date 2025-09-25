Путин рискует: премьер еще одной страны предостерег Россию от вторжений

Премьер Нидерландов предостерег Россию от вторжений

Реклама

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф предостерег Россию от дальнейших вторжений в воздушное пространство НАТО, заявив, что союзники могут сбить российский самолет в ответ на такие действия. Это заявление прозвучало на фоне разногласий среди членов Альянса относительно скоординированного ответа на растущую эскалацию со стороны Москвы.

Об этом шла речь в интервью Bloomberg TV Дика Схофа.

Он подтвердил, что НАТО может использовать военную силу, если российские самолеты снова нарушат его воздушное пространство.

Реклама

«Россияне должны понимать, что это может произойти, если они войдут в воздушное пространство НАТО. Это большое нарушение», — сказал Схоф на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напряженность растет

Западные союзники разделились во мнениях, как реагировать на провокации президента России Владимира Путина. Ряд инцидентов, когда российские самолеты пересекали воздушное пространство стран-членов НАТО, вызвало беспокойство как на восточном фланге, так и за его пределами.

На днях Эстония призвала к срочным встречам в НАТО и Совете Безопасности ООН после того, как три российских истребителя в течение 12 минут находились в воздушном пространстве страны над Финским заливом. Это произошло через несколько недель после того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши и Румынии.

НАТО обещает «решительный» ответ

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что «нет места для обсуждений» по поводу политики сбивания воздушных угроз. Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что союзники НАТО рискуют попасть в «ловушку эскалации» Путина, если начнут стрелять по российским самолетам.

Реклама

Схоф, со своей стороны, подчеркнул, что «все начинается с необдуманных действий россиян, и, конечно, они идут на риск». Он добавил, что решение о реакции зависит от командования НАТО.

На этой неделе НАТО пообещало «решительный» ответ на российские вторжения и заявило, что использует все варианты, включая военных, чтобы защитить себя.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что решение о сбитии самолета принимается на основе «доступных разведывательных данных об угрозе, которую представляет самолет, включая его намерения, вооружение, а также потенциальный риск для гражданских лиц и инфраструктуры».

«Путин должен отдавать себе отчет, что такой риск всегда существует», — подытожил Схоф.

Реклама

Ранее говорилось, что Нидерланды отказались от участия в проекте «перевооружения Европы» . Палата представителей не поддержала участие страны в данном проекте. Хотя страна твердо стоит за Украину и поддерживает выделение 3,5 млрд евро до 2026 года, однако выступает против еврооблигаций и расширения фискальных норм, опасаясь «нового и глубокого долгового кризиса, угрожающего безопасности существования».